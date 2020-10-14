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بعد تركيا.. روسيا تقع في فخ هنغاريا (فيديو)

الرياضة

بعد تركيا.. روسيا تقع في فخ هنغاريا (فيديو)
Sputnik
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سقط المنتخب الروسي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه الهنغاري في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في العاصمة موسكو، وذلك ضمن الجولة الرابعة لدوري أمم أوروبا لكرة القدم.

ولم يتمكن أي من الطرفين في هز شباك الآخر على مدار شوطي اللقاء، ليخرجا بتعادل سلبي، ويكتفي كل منهما بنقطة واحدة فقط.

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روسيا تقع في كمين تركيا (فيديو)
روسيا تقع في كمين تركيا (فيديو)

وتعادل منتخب روسيا للمباراة الثانية على التوالي على أرضه، بعد تعادله أمام نظيره التركي (2-2) يوم الأحد الماضي، واحتفظ بصدارة قائمة المجموعة الثالثة (B3) ضمن المستوى الثاني، برصيد 8 نقاط، متقدما بفارق نقطة واحدة على وصيفه منتخب هنغاريا.

ويحتل منتخب تركيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعد تعادله (2-2) مع ضيفه الصربي، صاحب المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

المصدر: RT 

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