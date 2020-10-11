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روسيا تقع في كمين تركيا (فيديو)

الرياضة

روسيا تقع في كمين تركيا (فيديو)
Sputnik
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وقع المنتخب الروسي في فخ التعادل أمام ضيفه التركي (1-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد،في العاصمة موسكو، وذلك في الجولة الثالثة لدوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وضع الروسي أنطون ميرانتشوك أصحاب الأرض في المقدمة  بهدف سجله في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول.

ورد اللاعب التركي كينان كرامان بهدف التعادل لبلاده بحلول الدقيقة 62 من زمن القاء الذي أقيم على "دينامو".

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ويتصدر منتخب روسيا قائمة المجموعة الثالثة (B3) ضمن المستوى الثاني، برصيد 7 نقاط، متقدما بفارق نقطة واحدة على وصيفه منتخب هنغاريا، الذي تغلب بدوره على مضيفه الصربي بهدف في عقر داره.

بينما توقف رصيد تركيا عند نقطتين وتشغل المركز الثالث على سلم الترتيب، ومن ثم هنغاريا في المركز الرابع الأخير برصيد نقطة واحدة.

المصدر: RT 

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