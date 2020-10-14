ميسي يتشاجر ويطلق ألفاظا نابية في مباراة الأرجنتين (فيديو)

تحدت الأرجنتين الظروف الصعبة باللعب على ارتفاع 3600 متر عن سطح البحر، وفازت على مضيفتها بوليفيا 2-1 أمس الثلاثاء، في الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

وسجل لاوتارو مارتينيز، وخواكين كوريا هدفي الأرجنتين، في الدقيقتين 45 و79، فيما أحرز مارسيلو مورينو، هدف بوليفيا في الدقيقة 24.

وعلى الرغم من عدم تسجيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اسمة في قائمة هدافي المباراة، فقد خطف الأضواء بعدما دخل في مشادات مع قائد منتخب بوليفيا، مورينو.

وأظهرت الكاميرات ميسي وهو ينفعل في وجه مورينو، قبل أن يتدخل لاعبو المنتخبين لفض الاشتباك وتهدئة اللاعبين.

الأُسطورة ليو ميسي غاضب جداً والجميع يفزع لتهدئة النفوس 🤬🤬🤬🤬🤯🤯🤯 pic.twitter.com/yYX4PdVrhH — in MESSI we trust ♥ (@fcbw8) October 13, 2020

وبحسب قناة "Tyc sport" الأرجنتينية، فقد وجه ميسي لفظا بذيئا لمورينو، وقال له: "ما مشكلتك؟"، ثم دخل "البرغوث" في مشادات أخرى مع لوكاس نافا، المدرب البدني لمنتخب بوليفيا، والذي تلفظ بكلام أزعج الأرجنتيني.

El "¿QUÉ PASA, PELADO?" de Messi me dio años de vida. pic.twitter.com/cmeDFyphib — TyC Sports (@TyCSports) October 13, 2020

ورد ليو قائلا: "ما خطبك؟ لقد كنت تصرخ طوال المباراة، أيها الأحمق، لماذا تثير ضجة أيها الأحمق؟.

المصدر: وكالات