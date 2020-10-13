شاهد.. هدف بـ"الكعب" ينقذ ألمانيا أمام سويسرا!
نجا المنتخب الألماني من الهزيمة في عقر داره أمام نظيره السويسري (3-3)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أمم أوروبا لكرة القدم.
وأنقذ المهاجم الألماني سيرج جنابري "المانشافت" من الهزيمة بتسجيله هدف التعادل الثالث له، بتسيدة رائعة بكعب قدمه، بعد مرور ساعة كاملة من بداية اللقاء.
Гнабри пяточкой ответил на точный пас Вернера 😉— Матч ТВ (@MatchTV) October 13, 2020
Немцы и швейцарцы рубятся 3:3 в матче Лиги наций. Скорее забегай на концовку:https://t.co/xUzvG42Smepic.twitter.com/6iSoP8fGGa
واكتفى منتخب ألمانيا بنقطة وحيدة بعد هذا التعادل، ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة ضمن المستوى الأول (A4)، بفارق الأهداف أمام منتخب أوكرانيا الذي حقق مفاجأة كبيرة بفوزه بهدف على ضيفه الإسباني متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط.
بينما يشغل منتخب سويسرا المركز الرابع الأخير برصيد نقطتين.
المصدر: RT