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شاهد.. هدف بـ"الكعب" ينقذ ألمانيا أمام سويسرا!

الرياضة

شاهد.. هدف بـ
AFP Ina Fassbender
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نجا المنتخب الألماني من الهزيمة في عقر داره أمام نظيره السويسري (3-3)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وأنقذ المهاجم الألماني سيرج جنابري "المانشافت" من الهزيمة بتسجيله هدف التعادل الثالث له، بتسيدة رائعة بكعب قدمه، بعد مرور ساعة كاملة من بداية اللقاء.

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واكتفى منتخب ألمانيا بنقطة وحيدة بعد هذا التعادل، ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة ضمن المستوى الأول (A4)، بفارق الأهداف أمام منتخب أوكرانيا الذي حقق مفاجأة كبيرة بفوزه بهدف على ضيفه الإسباني متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط.

بينما يشغل منتخب سويسرا المركز الرابع الأخير برصيد نقطتين.

المصدر: RT 

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