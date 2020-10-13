أوكرانيا تفاجئ إسبانيا بهدف رائع (فيديو)

ألحق المنتخب الأوكراني هزيمة مفاجئة بضيفه الإسباني (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الانتصار للاعب فيكتور تسيغانكوف الذي أحرز هدف الفوز الوحيد، في الدقيقة 65 من زمن اللقاء الذي جرى على الملعب الأولمبي في العاصمة كييف.

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وحقق منتخب أوكرانيا انتصاره الثاني في النسخة الثانية لدوري الأمم الأوروبية، ورفع رصيده إلى 6 نقاط، ويحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة ضمن المستوى الأول (A4)، بفارق الأهداف خلف منتخب ألمانيا الذي وقع في فخ التعادل (3-3) في عقر داره أمام نظيره السويسري، صاحب المركز الرابع الأخير برصيد نقطتين.

بينما احتفظ منتخب إسبانيا رغم خسارته بصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.

المصدر: RT