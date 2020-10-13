منح "الملك" نادال الوسام الملكي

قرر مجلس الوزراء الإسباني اليوم الثلاثاء، منح النجم رافائيل نادال الوسام الملكي للاستحقاق الرياضي، بعد فوزه ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس إحدى البطولات الأربع الكبرى"الغراند سلام".

وتوج النجم رافائيل نادال بلقب بطل "رولان غاروس" على حساب العملاق الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا، إثر تغلبه عليه بثلاث مجموعات متتالية، في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على ملعب "فيليب شاترييه" في العاصمة باريس.

💬 We met @rafaelnadal on the roof of Paris to speak about his 13th victory at Roland-Garros, his 20th Grand Slam in career. #RolandGarrospic.twitter.com/hPszO5IenS — Roland-Garros (@rolandgarros) October 13, 2020

إقرأ المزيد

وحقق الماتادور الإسباني عدة أرقام قياسية بعد هذه المواجهة، فقد عزز رقمه القياسي في هذه البطولة بتتويجه باللقب للمرة الرابعة على التوالي والـ13 في مسيرته الاحترافية.

ووصل ملك الملاعب الرملية، إلى انتصاره الـ100 على ملاعب "رولان غاروس"، مقابل خسارتين فقط.

ورفع رافائيل نادال (34 عاما) رصيده إلى 20 لقبا ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى "الغراند سلام"، ليعادل الرقم القياسي للمايسترو السويسري روجر فيدرر، ويبتعد بفارق 3 ألقاب عن دجوكوفيتش.

المصدر: (As)