قبرص تفرض التعادل على أذربيجان

فرض منتخب قبرص التعادل السلبي على نظيره الأذربيجاني في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وأهدر الأذربيجاني غارا غارايف ركلة جزاء، في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب "إيلبسان أرينا" في ألبانيا، بسب الحرب في إقليم قرباغ بين أرمينيا وأذربيجان.

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ورفع منتخب أذربيجان رصيده إلى 4 نقاط، ويحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى ضمن المستوى الثالث (C1).

بينما حصد منتخب قبرص أول نقطة له في النسخة الحالية للبطولة الأوروبية الجديدة، ويحتل المركز الرابع الأخير.

بينما يتربع منتخب مونتنيغرو على عرش صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام لوكسمبورغ، وذلك قبل مباراتهما في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

المصدر: RT