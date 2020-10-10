أذربيجان تسقط أمام الجبل الأسود

تغلب منتخب مونتينيغرو "الجبل الأسود" على ضيفه الأذربيجاني بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، في الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

وأحرز هدفي أصحاب الأرض كل من اللاعبين، ستيفان يوفيتيتش، وإيغور إيفانوفيتش في الدقيقة (9 و71) على الترتيب.

وواصل منتخب مونتنيغرو بذلك سلسلة انتصاراته، محققا فوزه الثالث على التوالي في النسخة الثانية لدوري أمم أوروبا، ويتربع على عرش صدارة المجموعة الأولى ضمن المستوى الثالث (C1)، برصيد 9 نقاط، متقدما بفارق 3 نقاط على منتخب لوكسمبورغ الذي تغلب بدوره على ضيفه القبرصي بهدفين نظيفين أيضا.

بينما تعرض منتخب أذربيجان للهزيمة الثانية، ويحتل المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ومن ثم قبرص في المركز الرابع الأخير من دون نقاط.

المصدر: RT