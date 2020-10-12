"معجزة" دورتموند على موعد مع التاريخ

ينتظر الألماني الشاب يوسوفا موكوكو ناشئ فريق بوروسيا دورتموند، فرصته لكتابة التاريخ في بطولة دوري أبطال أوروبا، حال حصوله على فرصة الظهور الأول مع فريقه هذا الموسم.

وأرسل دورتموند إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قائمة الفريق الذي سيشارك في البطولة هذا الموسم، قبل بضعة أيام، لكنها خلت من اسم المهاجم الشاب يوسوفا موكوكو.

ولكن النادي الألماني ينوي قيد يوسوفا موكوكوالبالغ من العمر 15 عاما، ضمن القائمة "ب"، ليكون قادرا على الظهور مع فريق "أسود الفيستيفال" لاحقا.

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وبحسب شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن موكوكو سيبلغ 16 عاما بحلول يوم 20 نوفمبر المقبل، ما يجعله مؤهلا حينها للظهور الأول مع الفريق بمختلف البطولات.

وحال حصول اللاعب الشاب على فرصة المشاركة مع الفريق الأول في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، فإن موكوكو، المنحدر من أصول كاميرونية، سيصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ "التشامبيونز ليغ".

ويملك النيجيري سيلستين بابايارو الرقم التاريخي كأصغر لاعب في البطولة، بظهوره مع أندرلخت البلجيكي عام 1994، بعمر 16 عاما و87 يوما.

ويطلق على موكوكو لقب "معجزة" دورتموند بسبب أرقامه الخارقة في فئات الناشئين، إذ أحرز 90 هدفا في 56 مباراة مع فريق تحت سن 17 عاما، قبل تصعيده لفريق تحت سن 19 سنة، ليحرز معه حتى الآن 40 هدفا في 23 مباراة.

يذكر أن فريق بوروسيا دورتموند تحت قيادة المدرب السويسري لوسيان فافر، سيستهل مشواره في دوري الأبطال يوم 20 أكتوبر الجاري، بمواجهة مضيفه لاتسيو الإيطالي في الجولة الافتتاحية لمنافسات

المجموعة السادسة (F) التي تضم أيضا كلا من زينيت بطرسبورغ الروسي، وكلوب بروج البلجيكي.

المصدر: وكالات