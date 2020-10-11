شاهد.. مقاتل يخنق خصمه بطريقة "غريبة" بحركة "ربطة العنق اليابانية"

تغلب المقاتل السويدي أوليفر إنكامب على خصمه إيمانويل داوو بحركة "نادرة" في النزال الذي جمعهما ضمن بطولة بيلاتور "Bellator 248" للفنون القتالية المختلطة "MMA" في باريس.

وانقض أوليفر إنكامب على خصمه وأجبره على الاستسلام بعد إحكام مسكة "ربطة العنق اليابانية" في الثواني الأخيرة من زمن الجولة الأولى للنزال.

🔥 @OliverEnkamp gets it done in round 1️⃣.



A super sub from the Swede. Also a courageous effort from France’s first representative Emmanuel Dawa 👏



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حقق أوليفر إنكامب (29 عاما) بذلك انتصاره العاشر حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمتين.

بينما مني إيمانويل داوو (35 عاما) بالهزيمة الرابعة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل تسعة انتصارات.

المصدر: "sportbox.ru"