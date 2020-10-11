بالصور.. حذاء خاص لرونالدو أمام بطلة العالم الليلة

يعود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقه في المنتخب الأحد إلى "إستاد دو فرانس" من أجل مواجهة فرنسا بطلة العالم في المجموعة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وسيرتدي رونالدو حذاء خاصا في هذه المباراة احتفالا بتخطيه حاجز المائة هدف مع المنتخب، وكتب على الحذاء رقم 100.

وأحرز مهاجم يوفنتوس الإيطالي 101 هدفا دوليا في 166 مباراة، رفقة منتخب بلاده ليحقق بذلك رقما تاريخيا، وبات ثاني لاعب في التاريخ يحقق هذا الإنجاز، بعد الهداف التاريخي على مستوى المنتخبات، المهاجم الإيراني علي دائي، الذي سجل 109 أهداف لبلاده خلال مسيرته الاحترافية.

وسجل رونالدو هدفين في المباراة التي جمعت منتخب البرتغال مع مضيفه السويدي ضمن دوري الأمم الأوروبية.

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وستكون زيارة البرتغال إلى ملعب "إستاد دو فرانس" الأولى منذ أن تغلبت على فرنسا المضيفة في نهائي كأس أوروبا 2016 بهدف وحيد سجله إيدر لوبيش في ظل غياب رونالدو الذي تعرض للإصابة في الدقائق الأولى من اللقاء.

وتوجت البرتغال في حينها بلقبها الأول على الإطلاق إن كان قاريا أو دوليا، قبل أن تضيف إليه في صيف 2019 لقب النسخة الأولى من دوري الأمم على حساب هولندا 1-0 أيضا.

المصدر: instagram\cristiano