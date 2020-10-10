ألمانيا تنجز مهمتها في أوكرانيا (فيديو)

تغلب المنتخب الألماني على مضيفه الأوكراني (2-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أمم أوروبا لكرة القدم.

ووقع على هدفي "المانشافت" الألماني كل من، ماتياس غينتر وليون غوريتسكا، في الدقيقتين (20 و49) على الترتيب.

بينما سجل الأوكراني روسلان مالينوفسكي هدف أصحاب الأرض الوحيد، من ركلة جزاء في الدقيقة 77 من عمر المباراة التي جرت على الملعب الأولمبي في العاصمة كييف.

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وحقق منتخب ألملنيا بذلك باكورة انتصاراته في دوري الأمم الأوروبية، على مدار النسختين الحالية والماضية، ورفع رصيده إلى 5 نقاط، وتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة ضمن المستوى الأول (A4).

في المقابل، توقف رصيد أوكرانيا عند ثلاث نقاط، وتراجعت إلى المرتبة الثالثة.

بينما يتصدر منتخب إسبانيا قائمة المجموعة برصيد 7 نقاط، وتقبع سويسرا في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

المصدر: RT