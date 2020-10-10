إسبانيا تنجو من كمين سويسرا (فيديو)

خرج المنتخب الإسباني بشق الأنفس بفوز من مباراته أمام ضيفه السويسري (1-0)، التي جمعتهما مساء اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

ويدين الماتادور الإسباني بالفضل في انتصاره للاعبه ميكيل أوريازابال الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكرا في الدقيقة 14 من زمن اللقاء على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد.

ورفع منتخب إسبانيا رصيده بعد هذا الفوز إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة ضمن المستوى الأول (A4)، بينما تجمد رصيد سويسرا عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.

المصدر: RT