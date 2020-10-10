بطل عالمي مهدد بالسجن المؤبد بتهم خطف واغتصاب

أدين بطل المصارعة الاحترافية "الترفيهية" (WWE) السابق للوزن الثقيل المكسيكي ألبرتو ديل ريو، بتهمة الخطف والاغتصاب وقد يواجه السجن المؤبد.

وتم القبض على ديل ريو في مايو الماضي، بتهمة الاعتداء الجنسي وضرب امرأة في سان أنطونيو بالولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب شهادة الضحية، فقد ضربها المصارع على رأسها عدة مرات ثم أجبرها على ارتداء فستان والرقص أمامه. وعندما رفضت المرأة، أمرها بألا تبكي وهددها بأنه سيأخذ ابنها ويقضي عليه "في مكان ما في منتصف الطريق".

ووفقا لمعلومات موقع "PW Insider"، فإن بطل العالم للوزن الثقيل السابق متهم رسميا بقضية اختطاف، وأربع حالات اعتداء جنسي، من بينها ضحية كانت في سن أقل من 17 عاما.

وإذا أثبت ديل ريو أنه أطلق سراح الضحية طواعية، فسيواجه عقوبة بالسجن من 2 إلى 20 عاما و/أو غرامة مالية، وخلاف ذلك، فسيواجه عقوبة السجن من خمس سنوات إلى السجن مدى الحياة و/أو غرامة مالية.

يذكر أن ألبرتو ديل ريو، البالغ من العمر 43 عاما، أحرز مرتين لقب بطل المصارعة الاحترافية "الترفيهية" (WWE) والعالم للوزن الثقيل، كما خاض تجربة في رياضة الفنون القتالية المختلطة "MMA" عدة مرات، ولكن من دون نجاح يذكر.

المصدر: وكالات