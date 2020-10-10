دراسة حول الأفضل في تاريخ الليغا.. أين ميسي ورونالدو بين 9724 لاعبا؟

تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي يقارب تسعين عاما، وفقا لدراسة أجراها مركز الأبحاث في تاريخ وإحصاءات كرة القدم.

وتم إعداد هذه الدراسة بناء على سلسلة من البيانات الموضوعية لتقييم اللاعبين، ومن بينها تحليل الأهداف (اللعبة وركلات الجزاء والتسجيل بالخطأ)، وكذلك البطاقات والطرد والألقاب وعدد المباريات الدولية أو المواسم، من بين أمور أخرى.

وأوضح خوسيه أنطونيو أورتيغا الذي أعد الدراسة، أن 9724 لاعبا قد لعبوا في دوري الدرجة الأولى الإسباني من موسم 1928-1929 إلى موسم 2019-2020، وأن "الاستمرارية في الانضمام إلى التشكيلات وكفاءة التسجيل" هي الجوانب الأكثر انعكاسا في النتائج.

وتقدم ليونيل ميسي على الثنائي الإسباني إنريكي كاسترو "كيني" وسيزار رودريغيز، في قائمة أفضل اللاعبين في تاريخ الليغا، بينما اكتفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالمركز الثاني عشر فقط.

وتصدر ميسي نجم برشلونة، القائمة برصيد 695 نقطة، وتلاه لاعب سبورتينغ خيخون برشلونة السابق الإسباني إنريكي كاسترو "كيني" برصيد 566 نقطة، بينما جاء الإسباني سيزار رودريغيز الذي لعب 13 موسما في صفوف "البلوغرانا"، وكذلك في ساباديل وغرناطة وكالتشرال ليونيسا وإلتشي، من بين أندية أخرى، في المركز الثالث برصيد 557 نقطة.

ويتبعهم في الترتيب كل من، تيلمو زارا (532)، وراؤول غونزاليس (528)، وخوان أرزا (510)، وكارلوس ألونسو "سانتيانا" (489)، وألفريدو دي ستيفانو (481)، وجييرمو جوروستيزا (473)، ومانويل فرنانديز "باهينيو" (471)، وفرانسيسكو خينتو (467)، وكريستيانو رونالدو (457).

كما أن ميسي هو اللاعب الذي لديه أكبر عدد من الأهداف (444)، يليه كريستيانو رونالدو (312)، رغم أن البرتغالي هو أفضل هداف في تنفيذ ركلات الترجيح برصيد 61، وهو رقم قياسي يمكن أن يتغلب عليه ميسي (57) لا سيما وأنه على عكس مهاجم يوفنتوس، لا يزال في الدوري الإسباني.

المصدر: وكالات