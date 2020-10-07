الألماني غوتزه إلى أيندهوفن الهولندي

وقع لاعب الوسط الهجومي الألماني ماريو غوتزه، بطل نهائي مونديال 2014، عقدا لمدة عامين مع أيندهوفن الهولندي، بعدما سمح له فريقه السابق بوروسيا دورتموند بالرحيل.

وكان غوتزه، صاحب هدف الفوز الوحيد لألمانيا في الوقت الإضافي ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2014 في البرازيل، قد شارك في خمس مباريات فقط مع دورتموند في الدوري الألماني الموسم الماضي.

📝 DEAL DONE: PSV have signed Mario Götze on a free transfer after he left Dortmund earlier this summer. Two-year deal. (Source: @PSV) pic.twitter.com/AkazmreAAx — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 6, 2020

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وقرر بوروسيا دورتموند عدم تجديد العقد مع غوتزه البالغ 28 عاما، وبالتالي أصبح لاعبا بعقد حر، ما يمكنه من التوقيع بعد إغلاق باب الانتقالات، وبعدما وصلت مفاوضاته مع هيرتا برلين إلى حائط مسدود.

بدأ لاعب الوسط الهجومي مسيرته في بوروسيا دورتموند، وانتقل إلى بايرن ميونيخ في 2013، لكن سمح له بالعودة إلى دورتموند بعد ثلاثة مواسم. وحقق آخر انتصاراته الدولية من أصل 63 مباراة مع منتخب ألمانيا العام 2017.

المصدر:"أ ف ب"