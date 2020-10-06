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أول رد فعل لمرتضى منصور بعد تحذيرات وزارة الداخلية المصرية

الرياضة

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد تحذيرات وزارة الداخلية المصرية
Reuters
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وجه رئيس الزمالك، مرتضى منصور، رسالة لجماهير ناديه، وناشدها بعدم الاستجابة لدعوات التجمهر أمام مقر النادي، اعتراضا على قرار اللجنة الأولمبية التي أوقفته عن ممارسة أي نشاط رياضي.

وقال مرتضى منصور عبر قناة ناديه: "من فضلك لو كنت زملكاوي من الألتراس أو جمهور عادي ما تنزلش للشارع".

وتابع: "مصر أهم من مرتضى منصور، إوعوا تنساقوا لفتنة، لو عايزين تدعمو يبقى عبر الفيسبوك".

وأضاف: "هدفهم كسر نادي الزمالك، تقدمت بمذكرة لوزير الرياضة لإيقاف هذه المهزلة، وإن لم يتحرك سأتجه إلى القضاء".

وأكمل: "أشكر جماهير الزمالك على دعمهم، وأشكر جماهير الأهلي التي ساندتني، هذا هو الشعب المصري".

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بيان رسمي.. وزارة الداخلية المصرية تتدخل في أزمة الزمالك بعد عزل مرتضى
بيان رسمي.. وزارة الداخلية المصرية تتدخل في أزمة الزمالك بعد عزل مرتضى

وكانت وزارة الداخلية المصرية حذرت في بيان رسمي أمس الثلاثاء، من أي تجمع أمام بوابات نادي الزمالك، بعد قرارات اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور، عن مزاولة النشاط الرياضي لمدة أربعة أعوام، وعزله من منصبه كرئيس لنادي الزمالك بالإضافة إلى دفعة غرامة مالية، وذلك بسبب الشكاوى العديدة المقدمة ضده.

المصدر: وكالات

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