نابولي يعير الجزائري وناس إلى كالياري

أعار نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، لاعب وسطه الهجومي الجزائري آدم وناس إلى كالياري بحسب ما ذكر على موقعه الرسمي.

وقال نابولي، إن وناس "انضم إلى كالياري على سبيل الإعارة مع خيار شراء عقده".

ويملك وناس، الذي لعب معارا أيضا العام الماضي مع نيس الفرنسي، عقدا مع الفريق الإيطالي يمتد حتى 2022.

وخاض ابن الثالثة والعشرين، 19 مباراة الموسم الماضي مع نيس، وسجل أربعة أهداف مع أربع تمريرات حاسمة، علما بأن معظم التقارير رشحته للانضمام إلى هيلاس فيرونا بعد عدم تفعيل نيس خيار شراء عقده.

وسيحاول وناس، الحصول على موقع أساسي مع كالياري، أملا في العودة إلى نابولي، وضمان موقع أساسي مع المنتخب الجزائري.

وبرز وناس (9 مباريات دولية) مع الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2019، حيث سجل ثلاثة أهدف وساهم بشكل كبير في تتويج "ثعالب الصحراء" باللقب الإفريقي.

المصدر: أ ف ب