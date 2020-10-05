رسميا.. يونايتد يتعاقد مع كافاني
أعلن مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع الأوروغوياني إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان السابق، في صفقة انتقال مجاني.
ووقع لاعب منتخب أوروغواي على عقد لعام واحد مع إمكانية التمديد لعام إضافي.
🇺🇾🔴 𝗠𝗮𝗱𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿.— Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020
Ladies and gentlemen: introducing @ECavaniOfficial...#MUFCpic.twitter.com/2tBLCdtjdL
وزادت خسارة اليونايتد "المهينة" 1-6 على ملعبه أمام توتنهام، الضغوط على مجلس إدارة الفريق، ليمنح المدرب أولي جونار سولشار بعض الخيارات الجديدة.
وكافاني هو رابع صفقة يبرمها يونايتد هذا الموسم، بعد تعاقده مع لاعب الوسط دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام، والظهير الأيسر أليكس تيليس من بورتو، والجناح الواعد أماد ديالو من أتالانتا.
المصدر: رويترز