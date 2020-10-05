شاهد.. نجم أستون فيلا "يراقص" فان دايك

قدم فيرغيل فان دايك، أغلى مدافع في العالم سابقا، واحدة من أسوأ مبارياته منذ انضمامه إلى ليفربول في العام 2018، وذلك خلال اللقاء الذي خسره "الريدز" أمس الأحد أمام أستون فيلا 2-7.

وبعد أن اشتهر في أول موسمين له مع ليفربول بقدرته على قراءة المهاجمين ومهارته في قطع الكرة وتفادي المراوغات حتى أصبحت فكرة مراوغته موضوعا "شبه مستحيل"، ظهر المدافع الهولندي العملاق في مباراة أستون فيلا بمستوى مهتز، كما تعرض لمراوغة مهينة.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديو لنجم أستون فيلا، الدولي الإنجليزي جاك غراليش، وهو "يراقص" فان دايك يمينا وشمالا، قبل أن يمرر الكرة بين قدميه لتستقر أمام مهاجم أستون فيلا، الذي سددها محادية لمرمى ليفربول.

جاك جريليش يراقص فان دايك يمينا و شمالا 😳🙂



pic.twitter.com/ZNwZnQkMXX — E P L W O R L D (@EPLworld) October 5, 2020

Nothing to see here, just Jack Grealish nutmegging Virgil Van Dijk like he’s a championship player. pic.twitter.com/sqLL2CGCR4 — Josh (@JAnnetts_) October 4, 2020

لقطة ستعجب جمهور راموس pic.twitter.com/HLZVe2dcII — Goalna (@Goalna) October 5, 2020

وفي أول تعليق له على أدائه وخسارة فريقه، قال فان دايك بعد المباراة في تصريحات صحفية: "الخسارة بهذه الطريقة أمر صعب، في البداية نقول حسنا ما فعل أستون فيلا، يجب أن نشيد به".

وتابع: "كان أحد العروض التي لم نكن فيها بمستوانا الكامل، من البداية إلى النهاية.. كان يتوجب علينا إيقاف الأهداف التي تلقيناها، وكان يمكننا أيضا استغلال الفرص التي سنحت لنا بشكل أفضل".

وأكمل: "بشكل عام، نحن خائبون جميعا، لم يكن علينا الخسارة بهذه الأرقام، لكن الأمر يتعلق بالتعاضد معا، والتأكد من عدم حصول هذا الأمر مرة ثانية".

المصدر: وكالات