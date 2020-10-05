رسميا.. بايرن ميونيخ يضم دوغلاس كوستا من يوفنتوس

أعلن نادي بايرن ميونيخ، بطل أوروبا وألمانيا، اليوم الاثنين، تعاقده رسميا مع الجناح البرازيلي دوغلاس كوستا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قادما من نادي يوفنتوس الإيطالي.

وقال البايرن في بيان: "يسر بايرن ميونيخ الإعلان عن التعاقد مع دوغلاس كوستا، الذي سبق له اللعب ضمن صفوف البافاري خلال الفترة ما بين العامين 2015 و2017، قادما من يوفنتوس على سبيل الإعارة".

وعلق المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، حسن صالح حميديتش، على إتمام صفقة التعاقد مع كوستا قائلا: "انضمام دوغلاس يقوي من الفريق. لدينا الآن أجنحة جيدة مع سيرج غنابري، وكينغسلي كومان، وجمال موسيالا، ودوغلاس. هذا يعطي المدرب الفرصة للاعتماد على المهارات الفردية بشكل معقول. يعرف دوغلاس بايرن جيدا وسيجد طريقه هنا بسرعة كبيرة".

ومن جانبه قال كوستا: "أنا سعيد للغاية باللعب مع بايرن ميونيخ من جديد. لقد قضيت أوقاتا رائعة هنا وحققت العديد من النجاحات. أنا متأكد من أننا سنفوز بالألقاب مرة أخرى".

وكان كوستا (30 عاما)، خاض 77 مباراة مع بايرن ميونيخ عند انضمامه إليه لأول مرة في العام 2015 قادما من شاختيور دونيتسيك، وسجل 14 هدفا.

وتوج خلال الفترة التي قضاها مع "البافاري"، بلقبين في الدوري الألماني، ولقب كأس ألمانيا، ولقب السوبر الألماني.

ومع يوفنتوس، خاض البرازيلي 103 مباريات، سجل خلالها عشرة أهداف، وفاز بالدوري الإيطالي ثلاث مرات، وبلقب الكأس الإيطالية مرة واحدة، والسوبر الإيطالي في مناسبة واحدة.

وعلى الصعيد الدولي، خاض كوستا 31 مباراة مع منتخب البرازيل وسجل ثلاثة أهداف.

المصدر: fcbayern.com