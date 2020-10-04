شاهد.. "سوبر هاتريك" ليفاندوفسكي "Lew4nGoalski"

قاد الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونخ للفوز على ضيفه هيرتا برلين (4-3) في اللقاء الذي جمعهما، مساء يوم الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأحرز ليفاندوفسكي أهداف الفريق البافاري الأربعة "سوبر هاتريك" في الدقائق (40، 51، 85، و90 من ضربة جزاء).

واحتفل ليفاندوفسكي بهذه الطريقة المثالية بحصوله على جائزة أفضل لاعب في أوروبا الأسبوع الماضي، ودخل نادي 100 هدفا على ملعب "أليانز أرينا" في "البوندسليغا"، حث وصل إلى هدفه رقم 102.

ونشر النجم البولندي، بعد المباراة مباشرة، "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر"، داعب فيها الجماهير، حيث كتب بها "يمكنهم مناداتي اليوم بليفانغولسكي "Lew4nGoalski"، اللقب الذي أطلق عليه زميله النجم الألماني توماس مولر بإضافته كلمة "Goal" إلى اسمه.

وأضاف ليفاندوفسكي بدوره رقم (4) معوضا به الحرف الرابع من اسمه (A) في إشارة إلى الرباعية "يوبر هاتريك".

واستعاد بايرن ميونيخ توازنه بهذا الفوز، بعد هزيمته الثقيلة أمام مضيفه هوفنهايم (1-4) في الجولة الماضية، رافعا رصيده إلى 6 نقاط، وتقدم إلى المركز الرابع في الدوري.

بينما مني هيرتا برلين بالهزيمة الثانية على التوالي، وتراجع إلى المركز الثالث عشر على سلم ترتيب "البوندسليغا" برصيد 3 نقاط.

المصدر: وكالات