الإعلان عن قميص منتخب مصر الجديد (فيديو)

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن قميص منتخب مصر الجديد، عصر اليوم الأحد، استعدادا للإعلان الرسمي عن قميص الفراعنة الجديد.

ونشر اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو تشويقي للقميص الجديد، ويظهر فيه نجم الفراعنة السابق محمد بركات، ومدير منتخب مصر الأول حاليا، وهو يتلاعب بالكرة ويستعرض مهاراته.

وشهد الفيديو أيضا وجود صورة سريعة لقميص منتخب مصر الجديد، مع عبارة "يأتيكم قريبا"، حيث يستعد الاتحاد المصري للكشف رسميا عن قميص الفراعنة في مؤتمر صحفي، من المنتظر اليوم الأحد، بعد الوصول لاتفاق مع الشركة المسؤولة، عن الشكل الرسمي والنهائي للزي.

وأوضح مصدر في تصريح لـ"لمواقع إخبارية رياضيه"، أن قميص منتخب مصر سيكون باللون الأحمر والكتف باللون الأسود، وقميص باللون الأبيض والكتف باللون الأسود أيضا، ونفس الأمر للشورت، على أن يجري الكشف عنه في مؤتمر صحفي من المتوقع إقامته يوم الخامس من أكتوبر المقبل، في حضور شركة الملابس العالمية الراعية لقميص المنتخب.

وقال المصدر: "منتخب مصر سيظهر بالقميص الجديد في مواجهتي توغو خلال شهر نوفمبر المقبل، ضمن لقاءات الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 بالكاميرون، ومن الطبيعي أنه سيجري ارتداؤه خلال المعسكر التحضيري للمواجهتين".

المصدر: RT