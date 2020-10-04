وست هام يونايتد يروض "ثعالب" ليستر ويقدم خدمة لليفربول

ألحق فريق وست هام يونايتد هزيمة مفاجئة بمضيفه ليستر سيتي (3-0) في عقر داره، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثلاثية الضيوف كل من اللاعبين، ميشيل أنطونيو، والإسباني بابلو فورنالس، وجارود بوين، في الدقائق (14، 34، 83) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "ووكرز"، في مدينة ليستر.

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وتجرع ليستر سيتي مرارة الهزيمة الأولى في الموسم الحالي "للبريمير ليغ" بعد ثلاثة انتصارات متتالية، ليتوقف رصيده عند 9 نقاط، ويحتل المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام ليفربول، وذلك قبل مباراة "الريدز" أمام مضيفه أستون فيلا، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

بينما حقق وست هام يونايتد انتصاره الثاني على التوالي، بعد هزيمتين متتاليتين، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، ويتقدم إلى المركز السابع، حتى الآن، على سلم ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT