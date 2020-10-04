في لقطة طريفة.. سواريز يطالب بضربة جزاء بعد لمس حارس فياريال الكرة بيده (فيديو)

تعرض لويس سواريز لسخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طالب بضربة جزاء خيالية، خلال المبار اة التي جمعت فريقه أتلتيكو مدريد وفياريال، أمس السبت، في الدوري الإسباني.

وخلال إحدى الهجمات السريعة، مرر الظهير الأيسر لنادي أتلتيكو مدريد، البرازيلي، رينان لودي، كرة عرضية، ليقطعها حارس مرمى نادي فياريال، الإسباني سيرجيو أسينخو، ويبعد الكرة إلى خارج الملعب، قبل أن تصل إلى المهاجم الأوروغوياني سواريز.

ولكن الدولي الأوروغوياني فاجأ الجميع برفع يده، مطالبا الحكم بمنح فريقه ضربة جزاء، بعد لمس حارس مرمى فياريال الكرة بيده.

لويس سواريز يكرر لقطته مع الأوروغواي ويطالب بلمسة يد على حارس فياريال pic.twitter.com/4VkekDUsb3 — Goalna (@Goalna) October 3, 2020

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وهو التعادل الثاني على التوالي لأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، بعدما تعادل بدون أهداف أيضا في الجولة الماضية أمام هويسكا المتواضع.

تجدر الإشارة إلى أن سواريز، انضم إلى الفريق المدريدي قادما من برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المصدر: RT