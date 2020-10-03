شاهد.. المواجهة السعودية الإيرانية في قطر تحسم بركلات الترجيح!

قضى فريق برسيبوليس الإيراني على أحلام نادي النصر السعودي، في بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، عقب فوزه عليه بركلات الترجيح، اليوم السبت.

ووضع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله فريق النصر في المقدمة بهدف سجله من ضربة جزاء، في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

ورد عليه المهاجم الإيراني بهدف التعادل في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول. كما ساد التعادل الشوط الثاني والشوطين الإضافيين، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

فيديو : أهداف المباراة : #النصر السعودي 1 - 1 #بيرسيبوليس الإيراني واللجوء إلى ركلات الترجيح في نصف نهائي #دوري_أبطال_آسياpic.twitter.com/rgRYUbkixp — قنوات الكاس (@alkasschannel) October 3, 2020

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وفاز الفريق الإيراني على النصر (5-3) بركلات الترجيح، على ملعب جاسم بن حمد، في العاصمة القطرية الدوحة.

يذكر أن نادي النصر "العالمي" صعد لأول مرة في تاريخه إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا، وذلك على حساب الأهلي، بفوزه عليه بهدفين نظيفين في "الديربي" السعودي الذي جمعهما يوم الأربعاء الماضي، في الدوحة.

بينما جاء تأهل الفريق الإيراني على حساب باختاكور الأوزبكي، إثر فوزه عليه بهدفين أيضا، في اليوم ذاته، وعلى ملعب جاسم بن حمد أيضا.

المصدر: "@theafccl"