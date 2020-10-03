التشكيلة الأساسية لـ"الموجهة" السعودية الإيرانية في قطر

يواجه نادي النصر السعودي، مساء اليوم السبت، برسيبوليس الإيراني في الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم (المنطقة الغربية)، على ملعب جاسم بن حمد، في العاصمة القطرية الدوحة.

واختار البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة منافسه الأيراني:

يذكر أن نادي النصر "العالمي" صعد لأول مرة في تاريخه إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا، وذلك على حساب الأهلي، بفوزه عليه بهدفين نظيفين في "الديربي" السعودي الذي جمعهما يوم الأربعاء الماضي، في الدوحة.

بينما جاء تأهل الفريق الإيراني على حساب باختاكور الأوزبكي، إثر فوزه عليه بهدفين أيضا، في اليوم ذاته، وعلى ملعب جاسم بن حمد أيضا.

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🇸🇦 Al Nassr 🆚 Persepolis 🇮🇷



First time for Al Nassr, and 3rd time for Persepolis in the semi-finals.



Which team will go through to the #ACLfinal ❓#NSRvPER | #ACL2020pic.twitter.com/5Ykj37xXgx — #ACL2020 (@TheAFCCL) October 3, 2020

المصدر: "@theafccl"