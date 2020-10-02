شاهد.. هدف "كوميدي وقاتل" نادرا ما يحدث في ملاعب كرة القدم!

حقق فريق رييكا الكرواتي مفاجأة من العيار الثقيل بصعوده إلى دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، على حساب كوبنهاغن الدنماركي بفوزه عليه في عقر داره.

وجاء هدف الفوز الوحيد بطريقة "كوميدية" وبـ"نيران صديقة" سجله المدافع الدنمارك بيتر أنكيرسين خطأ في مرماه، في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب "باركن ستاديون" في العاصمة كوبنهاغن.

فقد تلقى اللاعب الكرواتي فرانكو أندرياشيفيتش كرة في منتصف الملعب وانطلق بها مسرعا، مستغلا سقوط أحد المدافعين على الأرض وعرقلته لزميل له وقع فوقه، ليتوغل فرانكو إلى داخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة، التي عانقت الشباك "بطريقة البينغ بونغ" بعد أن اصطدمت بالعارضة ومن ثم بالمدافع بيتر أنكيرسين، الذي كان في طريقه لحماية مرماه.

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وأوقعت قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" التي جرى سحبها اليوم الجمعة، في مدينة جنيف السويسرية، فريق رييكا في المجموعة السادسة (F)، إلى جانب كل من نابولي الإيطالي، وريال سوسييداد الإسباني، وألكمار الهولندي.

المصدر: RT