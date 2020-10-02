لاعب كرة قدم تشيكي يصف روسيا بثلاث كلمات (فيديو)

كشف التشيكي أليكس كرال لاعب خط وسط فريق سبارتاك موسكو لكرة القدم، أوجه الشبه والكلمات المشتركة التي تدور في مخيلته لدى الحديث عن بلاده وروسيا، واصفا الأخيرة بثلاث كلمات معبرة.

وقال أليكس في مقابلة مع قناة "ماتش TV" الرياضية الروسية، ردا على سؤال حول وصف روسيا في ثلاث كلمات؟: "كبيرة، باردة، قوية".

أما عن سؤال حول وصف جمهورية التشيك في ثلاث كلمات؟، أجاب قائلا: "البيت – أولا. القوة - أعني قوة الناس. وحياة طيبة - لا أعرف كيف أصف ذلك بكلمة واحدة".

يذكر أن أليكس كرال (22 عاما) انضم إلى صفوف سبارتاك موسكو في سبتمبر 2019، وشارك خلال الموسم الحالي، في 10 مباريات مع نادي العاصمة موسكو في جميع البطولات، وشارك في صناعة هدف واحد فقط بتمريرة حاسمة.

المصدر: "matchtv.ru"