فيروس كورونا يضرب نادي الترجي التونسي

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي لكرة القدم، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، إصابة نجمه الغاني، بونسو كوامي، بفيروس كورونا المستجد.

وقال الترجي في بيان نشره اليوم الجمعة على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "صدرت منذ قليل نتيجة تحليل كوفيد 19 للاعبنا بونسو كوامي، وكانت مع الأسف إيجابية.. كل تمنياتنا له بالشفاء".

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وكشف الترجي أيضا عن إصابة أخصائي النادي في العلاج الطبيعي، خميس العلوشي بالفيروس.

وبذلك، فإن حصيلة المصابين بالوباء في فريق "باب سويقة"، ارتفعت إلى 14 مصابا، منهم خماسي الجهاز الفني، المدرب معين الشعباني، ومساعداه مجدي تراوي، وعثمان النجار، ومدرب الحراس، الناصر شوشان، والمعد البدني، محمد صبري البوعزيزي.

كما ثبتت إصابة خمسة لاعبين، هم، أمين بن حميدة، وزياد بالريمة، وأمين المسكيني، وعلاء المرزوقي، وكوامي بونسو، بالإضافة إلى طبيب الفريق، الدكتور ياسين بن أحمد، وثلاثي العلاج الطبيعي، سيف الدزيري، ولسعد العماري، وخميس العلوشي.

المصدر: وكالات