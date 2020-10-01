ميلان يبلغ دور المجموعات للدوري الأوروبي بـ"سيناريو درامي"

انتزع فريق ميلان بطاقة التأهل إلى دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم، بشق الأنفس من مضيفه "ريو آفي" البرتغالي، في المباراة المثيرة التي جمعتهما يوم الخميس.

ووضع لاعب خط الوسط الألماني أليكسيس ساليمايكيرس الفريق الإيطالي "الروسونيري" في المقدمة، في الدقيقة 51، وأدرك اللاعب البرتغالي الشاب فرانسيسكو جيرالديس التعادل في الدقيقة 72 لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل من الطرفين.

وعاد جيرالديس ووقع على الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه، في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الإضافي الأول. وأنقذ الألماني الآخر هاكن كالهانغولو ميلان من الهزيمة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، بهدف سجله من ضربة جزاء.

وحسم ميلان نتيجة اللقاء لصالحه بركلات الترجيح (9-8) على ملعب "دوس أركوس" بمدينة فيلا دو كوندي البرتغالية، ليكمل بذلك عقد المتأهلين إلى دور المجموعات للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

المصدر: RT