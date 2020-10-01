ليفربول يودع كأس رابطة المحترفين (فيديو)

خرج فريق ليفربول من دور الـ16 لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، إثر هزيمته أمام ضيفه أرسنال بركلات الترجيح، بعد تعادلهما سلبا في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس.

واحتكم الفريقان مباشرة لركلات الترجيح التي ابتسم الحظ فيها لأرسنال بخمسة أهداف مقابل أربعة، على ملعب "أنفيلد".

Arsenal win on penalties! pic.twitter.com/2O5ZHB12up — Football Daily (@footballdaily) October 1, 2020

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وثأر أرسنال بذلك من ليفربول، لخسارته أمامه (1-3) يوم الاثنين الماضي، في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على ملعب "أنفيلد" أيضا.

المصدر: RT