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ليفربول يودع كأس رابطة المحترفين (فيديو)

الرياضة

ليفربول يودع كأس رابطة المحترفين (فيديو)
AFP Peter Byrne
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خرج فريق ليفربول من دور الـ16 لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، إثر هزيمته أمام ضيفه أرسنال بركلات الترجيح، بعد تعادلهما سلبا في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس.

واحتكم الفريقان مباشرة لركلات الترجيح التي ابتسم الحظ فيها لأرسنال بخمسة أهداف مقابل أربعة، على ملعب "أنفيلد".

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وثأر أرسنال بذلك من ليفربول، لخسارته أمامه (1-3) يوم الاثنين الماضي، في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على ملعب "أنفيلد" أيضا.

المصدر: RT 

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