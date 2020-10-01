من جديد.. صلاح يقود هجوم ليفربول ضد أرسنال في "أنفيلد"

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الخميس، صوب ملعب "أنفيلد" الذي سيكون مسرحا لمباراة القمة بين ليفربول وأرسنال، ضمن دور 16 لكأس المحترفين الإنجليزية.

وستبدأ المباراة في الساعة (18:45) بتوقيت غرينيتش، حيث سيتقدم النجم المصري محمد صلاح هداف "الريدز" التشكيلة الأساسية، التي اختارها المدير الفني الألماني يورغن كلوب لمواجهة فريق "المدفعجية":

بينما اختار الإسباني ميكايل أرتيتا، المدير الفني لفريق "المدفعجية" التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":

📋 The team news is in...



🇧🇷 @biel_m04 is handed a start

🇵🇹 @OficialCedric comes into the side

🇪🇸 @DaniCeballos46 also in starting XI



🏆 #CarabaoCup — Arsenal (@Arsenal) October 1, 2020

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يذكر أن الفريقين التقيا يوم الاثنين الماضي، في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على ملعب "أنفيلد" أيضا، وانتهت بفوز ليفربول على ضيفه أرسنال (3-1).

المصدر: "twitter/LFC/Arsenal"