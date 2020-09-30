رد فعل عنيف.. فايلر يغادر المؤتمر الصحفي بعد سؤال بشأن رحيله عن الأهلي

ترك السويسري رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي، المؤتمر الصحفي بعد فوز فريقه على الترسانة (2-1) في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

وغادر فايلر المؤتمر الصحفي على الفور بمجرد توجيه سؤال له عن رحيله عن الأهلي.

يذكر أن رينيه فايلر اعتذر عن الاستمرار في تدريب الأهلي لظروف خاصة به.

وقام الأهلي بتفعيل بند أحقية فسخ عقد المدرب من دون تحمل أي شروط جزائية والمقرر له خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل.

وقرر نادي الأهلي تعيين الجنوب إفريقي موسيماني مديرا فنيا للفريق لمدة موسمين خلفا لفايلر.

وانتهت علاقة الأهلي بمدربه السويسرى رينيه فايلر بشكل رسمى بعد تمسك المدرب بالتواجد بجانب زوجته ونجله فى سويسرا خلال أزمة جائحة كورونا، ورفضه كل الحلول للبقاء مع القلعة الحمراء وسط تمسك إدارة الأهلي بتوضيح موقف فايلر بشكل نهائي قبل السفر لإنهاء كل سيناريوهات مفاجأت فسخ العقد وعدم العودة للقاهرة في الفترة القانونية بين الطرفين.

وحجز رينيه فايلر تذكرة السفر إلى مسقط رأسه سويسرا يوم الأربعاء، بعد إنتهاء مباراة فريقه أمام الترسانة، التي جرت على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس مصر.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT