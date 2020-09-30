إنتر ميلان يقسو على مضيفه بينفينتو (فيديو)

خرج إنتر ميلان بفوز عريض من ملعب مضيفه بينفينتو (5-2) اليوم الأربعاء، وذلك في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الأولى بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو هدفين "للنيراتزوري" الأول والثالث في الدقيقتين (1 و28)، بينما تكفل بتسجيل الثلاثية الأخرى كل من زملائه، روبيرتو جاليارديني والمغربي أشرف حكيمي والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقائق (25 و42 و71) على الترتيب.

في حين سجل المهاجم جيانلوكا كابراري هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين (34 و76) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سانتا كولومبا" بمدينة بينفينتو.

وحقق إنتر ميلان انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 6 نقاط ويحتل مركز الوصافة حتى الآن.

في المقابل، مني بينفينتو بالهزيمة الأولى، مقابل انتصار حققه في الجولة الأول، ويشغل المركز الثاني عشر على سلم ترتيب "الكالتشيو" حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT