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شاهد.. أهداف "ملحمة" ليفربول وأرسنال

الرياضة

شاهد.. أهداف
Reuters
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تقدم فريق ليفربول على ضيفه أرسنال (2-1) بعد نهاية الشوط الأول للمباراة التي تجمعهما اليوم الاثنين على ملعب "أنفيلد"، وذلك في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت التسجيل لفريق أرسنال في الدقيقة 25 من متابعة لكرة ارتدت إليه بعد هفوة قاتلة ارتكبها الظهير الأيسر الإسكتلندي أندرو روبرتسون.

ورد المهاجم السنغالي ساديو ماني بهدف التعادل سريعا "للريدز" بعد ثلاث دقائق فقط بعد أن اهتزت شباكه.

ومن ثم عوض أندرو روبرتسون خطأه بتسجيله هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

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المصدر: RT 

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