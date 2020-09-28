أستون فيلا يعمق جروح فولهام بثلاثية

ألحق فريق أستون فيلا هزيمة ساحقة بمضيفه فولهام (3-0) في عقر داره في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، وذلك ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية الضيوف كل من اللاعبين، جاك غراليش، والإيرلندي كونور هوريان، وتيرون منغس في الدقائق (4، و15، و48) على الترتيب.

إقرأ المزيد

وحقق أستون فيلا بذلك انتصاره الثاني على التوالى في ثاني مباراة له خلال الموسم الحالي "للبريمير ليغ"، بعد الأول على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدف وحيد في الجولة الثانية، وتقدم إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، متجاوزا ليفربول بفارق الأهداف.

بينما مني فولهام بالهزيمة الثالثة على التوالي، ويقبع في قاع ترتيب الدوري.

المصدر: RT