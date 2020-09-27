بالفيديو.. مانشستر سيتي يتلقى إهانة على ملعبه من ليستر

سقط مانشستر سيتي على ملعبه بخماسية مقابل هدفين أمام ليستر سيتي، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

وسجل هدف التقدم لـ مانشستر سيتي مبكرا، رياض محرز في الدقيقة الرابعة، وقبل نهاية الشوط الأول، تعادل جيمي فاردي بركلة جزاء لـ ليستر سيتي في الدقيقة 37.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل فاردي هدف ثاني بطريقة رائعة بكعب القدم، ليتقدم لـ ليستر سيتي في الدقيقة 54، وبعد 4 دقائق فقط، حصل جيمي على ركلة جزاء ثانية وسجل الهدف الثالث له ولفريقه، ليصل لـ الهاتريك.

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ودخل جيمس ماديسون وسجل الرابع لـ ليستر سيتي بطريقة رائعة من تسديدة صاروخية على يسار إيديرسون، في الدقيقة 77.

وقلص ناثان آكي الفارق وسجل الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي برأسية في الدقيقة 84، ولكن يوري تيليميناس سجل ركلة الجزاء الثالثة التي احتسبت للضيوف، وقتل مانشستر سيتي بالخامس، ليسقط جوارديولا ورفاقه على ملعبهم.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف أمام إيفرتون، فيما استقر رصيد سيتي عند 3 نقاط وله مباراة مؤجلة، في المركز 13.

المصدر: "وكالات"