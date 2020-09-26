 
مباشر

بعد سيناريو غريب.. يونايتد يفلت من موقعة برايتون "سيء الحظ" (فيديو)

الرياضة

بعد سيناريو غريب.. يونايتد يفلت من موقعة برايتون
Reuters JOHN SIBLEY
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ot83

في سيناريو مثير وغريب لمباراة شهدت هدفين في الوقت البدل عن ضائع خطف مانشستر يونايتد فوزا صعبا 3-2 أمام مضيفه برايتون السبت في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل ثلاثية مانشستر لويك دانك بالخطأ في مرماه (43) وماركوس راشفورد (55) وبرونو فيرنانديز (100)، بينما سجل ثنائية برايتون نيال موباي (40) وسولومون مارش (95).

واجه برايتون سوء حظ تاريخي، خلال هزيمته أمام الشياطين الحمر، إذ سدد لاعبو برايتون 5 مرات في القائمين والعارضة، أكثر من أي فريق آخر في تاريخ البريميرليغ، منذ بدء جمع الإحصائيات في موسم (2003-2004)، وفقا لشبكة "أوبتا".

وكان برايتون الأفضل في معظم فترات اللقاء، وأهدر العديد من الفرص، قبل أن يدرك التعادل (2-2) في الدقيقة 95.

لكن الحكم أعلن عن ضربة جزاء لليونايتد، في اللحظة الأخيرة من المباراة، ليسجل منها برونو فرنانديز هدف الانتصار القاتل.

بتلك النتيجة، حصد اليونايتد أول 3 نقاط هذا الموسم ليتواجد في المركز الـ13، بينما تجمد رصيد برايتون عند 3 نقاط في المركز العاشر.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا