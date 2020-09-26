بعد سيناريو غريب.. يونايتد يفلت من موقعة برايتون "سيء الحظ" (فيديو)

في سيناريو مثير وغريب لمباراة شهدت هدفين في الوقت البدل عن ضائع خطف مانشستر يونايتد فوزا صعبا 3-2 أمام مضيفه برايتون السبت في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل ثلاثية مانشستر لويك دانك بالخطأ في مرماه (43) وماركوس راشفورد (55) وبرونو فيرنانديز (100)، بينما سجل ثنائية برايتون نيال موباي (40) وسولومون مارش (95).

واجه برايتون سوء حظ تاريخي، خلال هزيمته أمام الشياطين الحمر، إذ سدد لاعبو برايتون 5 مرات في القائمين والعارضة، أكثر من أي فريق آخر في تاريخ البريميرليغ، منذ بدء جمع الإحصائيات في موسم (2003-2004)، وفقا لشبكة "أوبتا".

وكان برايتون الأفضل في معظم فترات اللقاء، وأهدر العديد من الفرص، قبل أن يدرك التعادل (2-2) في الدقيقة 95.



لكن الحكم أعلن عن ضربة جزاء لليونايتد، في اللحظة الأخيرة من المباراة، ليسجل منها برونو فرنانديز هدف الانتصار القاتل.



بتلك النتيجة، حصد اليونايتد أول 3 نقاط هذا الموسم ليتواجد في المركز الـ13، بينما تجمد رصيد برايتون عند 3 نقاط في المركز العاشر.

المصدر: "وكالات"