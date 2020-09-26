في أولى مفاجآت البوندسليغا.. دورتموند يسقط أمام أوغسبورغ (فيديو)

حقق أوغسبورغ أولى مفاجآت الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم، بإسقاطه ضيفه بوروسيا دورتموند وصيف البطل بالفوز عليه 2-0 ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

بعد أن استهل الموسم بفوز عريض على ضيفه القوي بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثية نظيفة، بدا دورتموند مرشحا مجددا لمحاولة إزاحة بايرن ميونيخ عن العرش الذي تربع عليه الأخير في المواسم الثمانية الماضية.

لكن أوغسبورغ الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الـ15 بعد أن كان قريبا من الهبوط، أكد لفريق المدرب السويسري لوسيان فافر أن الأمور لن تكون سهلة وعليه القتال بشراسة للدفاع عن الوصافة وليس اللقب.

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وبدا الفريقان في طريقهما لإنهاء الشوط الأول من دون أهداف، لكن أوغسبورغ خطف التقدم في الدقيقة 40 بكرة رأسية للمدافع الشاب فيليكس أودووخاي إثر ركلة حرة نفذها الوافد الجديد الإيطالي الأصل دانيال كاليغيوري الذي سجل بنفسه هدف التعزيز في مستهل الشوط الثاني (54).

وتلقى دورتموند ضربة معنوية قاسية قبل المواجهة الصعبة التي تنتظره الأربعاء في الكأس السوبر الألمانية ضد غريمه بايرن ميونيخ، الفائز هذا العام برباعية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية، والذي بدأ مشواره في الـ"بوندسيلغا" بفوز ساحق على شالكه 8-0.

ويلعب بايرن مباراته الثانية في الدوري الأحد في ضيافة هوفنهايم.

المصدر: "أ ف ب"