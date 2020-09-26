بالصور.. نجم دورتموند يقع ضحية الرياضية "الأكثر إثارة في العالم"

حلت العداءة الألمانية إليسا شميدت، والتي صنفت كأكثر الرياضيات إثارة، ضيفة بارزة على نادي بروسيا دورتموند هذا الأسبوع، لتضع نجوم الفريق أمام تحد مختلف.

وترتبط إليسا شميدت البالغة 20 عاما، بعقد رعاية مع شركة "بوما" للمستلزمات الرياضية مثل فريق دورتموند، حيث تمت دعوتها إلى مجمع التدريب الخاص بالنادي، وقدمت للاعبي الفريق الأول تدريبات خاصة في اللياقة البدنية.

وقامت إليسا شميدت بسلسلة من تدريبات اللياقة مع اللاعبين ومنهم توماس مونييه، وفيلكس باسلاك، وكذلك السويسري الدولي مانويل أكانجى، ثم تنافست مع المدافع ماتس هوملز البالغ 31 عاما في سباق 400 متر، قبا أن تتفوق عليه بشكل واضح.

وقال هوملز بعد تنافسه مع العداءة الحسناء وهو يتنفس بصعوبة: "لقد قللت من شأنها حقا".

وفي عام 2017 صنفت مجلة "Busted Coverage" الأسترالية الشهيرة شميدت كأكثر الرياضيات إثارة في العالم.

وحصلت العداءة الألمانية الحسناء المتخصصة بسباق الـ400 متر في ألعاب القوى، على عقد رعاية من شركة "بوما" المتخصصة في إنتاج الألبسة والمعدات الرياضية في سن مبكرة، رغم أن الرياضيين عادة ينتظرون عدة سنوات قبل أن يحصلوا على عقد رعاية مناسب من إحدى الشركات الكبرى، بعد أن يتمكنوا من إثبات قدراتهم وإظهار نجاح ومستقبل واعد بالإنجازات.

وصرحت شميدت، التي يتابعها أكثر من مليون شخص على صفحتها الرسمية في "إنستغرام"، بأن جمالها ساعدها في الشهرة ومنحها فرصة للعمل كعارضة أزياء ونجمة إعلانات، ولكنها تفضل رغم ذلك أن يعجب بها الناس لمهاراتها في رياضة أم الألعاب.

وتطمح شميدت للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو التي تأجلت لعام 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا، علما أنها حققت عدة ميداليات في المسابقات الكبرى أبرزها فضية بطولة أوروبا، كما فازت مع منتخب بلادها ببرونزية سباق التتابع 4x400 متر في البطولة الأوروبية.

المصدر: nieuwsblad.be