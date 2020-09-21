بالفيديو.. إبراهيموفيتش يحقق رقما تاريخيا بعد ثنائية ميلان أمام بولونيا

واصل زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان الإيطالي، تحقيق الأرقام المميزة خلال مواجهة بولونيا بتسجيله هدفي الفوز في أول مبارياته في الدوري الإيطالي لكرة القدم على ملعب "سان سيرو".

وسجل زلاتان هدف ميلان الأول في الدقيقة 35 من الشوط الأول وذلك بعد كرة عرضية من تيو هيرنانديز، وفي الدقيقة 51 سجل إبراهيموفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

Jugadores como Zlatan Ibrahimovic siempre en mi equipo ❤️🖤❤️



El Sueco se dice Dios, y no sé que sea, pero quizá tenga algo dé razón.



Vaya jugador 😍🔥



pic.twitter.com/GNEQjPSwIe — Carim Picks (@PicksCarim) September 21, 2020

Como el buen vino 🍷



A dos semanas de cumplir 39 años, Zlatan se hizo presente con un doblete (el segundo de penal), para que el AC Milan gane 2-0 al Bolonia en la fecha 1 de la Serie A de Italia pic.twitter.com/d6dOMM1Wh6 — Pizarra Sports (@PizarraSports) September 21, 2020

وقالت شبكة "أوبتا" المختصة بالأرقام والإحصائيات، إنه لم يسبق لإبراهيموفيتش أن سجل أكثر من هدف في الجولة الأولى بمسابقة الدوري الإيطالي خلال مسيرته.

وحقق زلاتان البالغ 38 عاما صاحب 10 أهداف في 18 مباراة في الدوري الموسم الماضي، رقما قياسيا جديدا في مسيرته الكروية حيث سجل للموسم الـ23 على التوالي منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي وحتى الموسم الحالي.

ويلتقي ميلان في المباراة المقبلة بالدوري ضد كروتوني الأحد المقبل، فيما سيواجه بولونيا فريق بارما الاثنين المقبل.

المصدر: "وكالات"