بالفيديو.. دجوكوفيتش يحصد لقبه الخامس في إيطاليا ويصنع التاريخ في بطولات الأساتذة

حقق الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، رقما قياسيا في بطولات الماسترز 1000 نقطة، بعد فوزه ببطولة إيطاليا المفتوحة في روما، اليوم الاثنين.

وظهر دجوكوفيتش في المباراة النهائية العاشرة له على الملاعب الرملية في روما، وتغلب على الأرجنتيني المصنف الثامن دييغو شوارتزمان بنتيجة 7-5 و6-3.

وأحرز الصربي لقبه الخامس في إيطاليا، ولقبه الـ 36 في بطولة الماسترز، متفوقا بفارق لقب واحد عن زميله الإسباني رافائيل نادال.

DJOKO-VICTORIOUS 🏆



The moment @DjokerNole won his 5th Rome crown - and a record-breaking 36th Masters 1000 title! #IBI20pic.twitter.com/IHrXJVxKl5 — Tennis TV (@TennisTV) September 21, 2020

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ومنح الفوز بعض الراحة لدجوكوفيتش، البالغ 33 عاما، بعد خروجه المثير للجدل من بطولة أمريكا المفتوحة في وقت سابق من هذا الشهر، عندما سدد كرة عن غير قصد أصابت حكما على الخط.

وبغض النظر عن الإقصاء، فإن دجوكوفيتش لم يهزم في عام 2020 وسيتحول اهتمامه الآن إلى الملاعب الترابية لبطولة رولان غاروس وبطولة فرنسا المفتوحة، في سعي للحصول على لقبه الثامن عشر في البطولات الأربع الكبرى.

المصدر: RT