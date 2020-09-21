 
مباشر
عاجل
مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة تتوقع أن تعيد جميع الدول الأعضاء بالمنظمة فرض العقوبات على إيران

لأول مرة.. الرومانية هاليب تتوج بلقب بطولة روما للتنس (فيديو)

الرياضة

لأول مرة.. الرومانية هاليب تتوج بلقب بطولة روما للتنس (فيديو)
Globallookpress Alfredo Falcone
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/os3m

توجت الرومانية سيمونا هاليب بلقب بطولة روما لتنس الأساتذة، وذلك للمرة الأولى في مسيرتها، بعد انسحاب حاملة اللقب التشيكية كارولينا بليسكوفا من المباراة النهائية بسبب الإصابة.

وتخلصت المصنفة ثانية عالميا من عقدة نهائي دورة روما، إحدى دورات البرميير الخمس عند السيدات والألف نقطة للماسترز عند الرجال، مستفيدة من انسحاب بطلة العام الماضي بليسكوفا بداعي الإصابة في فخذها الأيسر.

وقررت بليشكوفا الانسحاب من المباراة النهائية بعد أن خسرت المجموعة الأولى من دون مقاومة 0-6، وتخلفت في الثانية 1-2.

إقرأ المزيد
هزيمة مفاجئة لنادال في دورة روما
هزيمة مفاجئة لنادال في دورة روما

وكسرت هاليب البالغة 28 عاما بالتالي النحس الذي لازمها في الدورة الإيطالية، بعد خسارتها نهائي 2017 و2018 (كلاهما أمام الأوكرانية إيلينا سفيتولينا)، لترفع رصيدها من الألقاب في مسيرتها إلى 22.

ويعتبر هذا الفوز الـ14 على التوالي لهاليب المتوجة بلقبين كبيرين في رولان غاروس وويمبلدون، في سلسلة بدأتها قبل قرار تعليق المنافسات جراء "كوفيد-19"، بإحراز لقب دورة دبي في فبراير الماضي وأكملتها بعد استئناف المنافسات بلقب دورة براغ التشيكية في أغسطس الماضي.

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا