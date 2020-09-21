لأول مرة.. الرومانية هاليب تتوج بلقب بطولة روما للتنس (فيديو)

توجت الرومانية سيمونا هاليب بلقب بطولة روما لتنس الأساتذة، وذلك للمرة الأولى في مسيرتها، بعد انسحاب حاملة اللقب التشيكية كارولينا بليسكوفا من المباراة النهائية بسبب الإصابة.

وتخلصت المصنفة ثانية عالميا من عقدة نهائي دورة روما، إحدى دورات البرميير الخمس عند السيدات والألف نقطة للماسترز عند الرجال، مستفيدة من انسحاب بطلة العام الماضي بليسكوفا بداعي الإصابة في فخذها الأيسر.

وقررت بليشكوفا الانسحاب من المباراة النهائية بعد أن خسرت المجموعة الأولى من دون مقاومة 0-6، وتخلفت في الثانية 1-2.

.@Simona_Halep wins the title in Rome after Pliskova retires injured in the second set.



The final score: 6-0, 2-1. #IBI20pic.twitter.com/oicosbouyO — wta (@WTA) September 21, 2020

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وكسرت هاليب البالغة 28 عاما بالتالي النحس الذي لازمها في الدورة الإيطالية، بعد خسارتها نهائي 2017 و2018 (كلاهما أمام الأوكرانية إيلينا سفيتولينا)، لترفع رصيدها من الألقاب في مسيرتها إلى 22.

ويعتبر هذا الفوز الـ14 على التوالي لهاليب المتوجة بلقبين كبيرين في رولان غاروس وويمبلدون، في سلسلة بدأتها قبل قرار تعليق المنافسات جراء "كوفيد-19"، بإحراز لقب دورة دبي في فبراير الماضي وأكملتها بعد استئناف المنافسات بلقب دورة براغ التشيكية في أغسطس الماضي.

المصدر: "أ ف ب"