هزيمة مفاجئة لنادال في دورة روما

تعرض الإسباني رافائيل نادال، أمس السبت، لخسارة مفاجئة أمام الأرجنتيني دييغو شوارتزمان، في دورة روما للتنس، ليودع البطولة من دور الثمانية.

وواجه نادال، الفائز بلقب دورة روما تسع مرات، والذي انتصر في مواجهاته التسع السابقة ضد شوارتزمان، صعوبات في إرساله طيلة المباراة وارتكب سلسلة من الأخطاء السهلة غير المعتادة، ليخسر المواجهة بمجموعتين دون رد، تفاصلهما 2-6 و5-7.

وكانت دورة روما، البطولة الأولى للاعب الإسباني في حوالي سبعة أشهر، ورغم أنه شق طريقه بسهولة في أول جولتين، إلا إن تأثير ابتعاده عن المباريات ظهر بوضوح منذ بداية مباراته ضد شوارتزمان المصنف 15 عالميا.

وقال نادال عقب الخسارة: "لا يمكن للمرء توقع الفوز بمباراة في ظل خسارة العديد من أشواط الإرسال. هذا شيء يجب أن أصلحه. أعرف كيف أفعل ذلك".

وسيسافر نادال إلى باريس حيث يتطلع لتحقيق لقبه الـ13 في بطولة فرنسا المفتوحة.

أما شوارتزمان، فسيلتقي في الدور نصف النهائي لبطولة روما، مع الكندي دينيس شابوفالوف.

المصدر: وكالات