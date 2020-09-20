ريال مدريد يتعثر في مستهل مشوار الدفاع عن لقب الليغا

بدأ فريق ريال مدريد حملة الدفاع عن لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، بتعادل سلبي أمام مضيفه ريال سوسييداد، مساء يوم الأحد، على ملعب "نويفو لوس كارمينيس" في مدينة غرناطة.

واكتفى ريال مدريد بنقطة واحدة بعد هذا التعادل، ويحتل المركز العاشر في قائمة الليغا، بانتظار نتائج بقية المباريات.

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بينما تعادل فريق ريال سوسييداد في المباراة الثانية على التوالي، بعد الأولى أمام مضيفه بلد الوليد بهدف لكل منهما، ويشغل المركز التاسع على سلم الترتيب حتى الآن، برصيد نقطتين.

وفيما يلي نتائج المباريات التي جرت يوم الأحد، ضمن الجولة الثانية لليغا:

هويسكا - قاديش (0-2)

غرناطة - ديبورتيفو ألافيس (2-1)

ريال بيتيس - بلد الوليد (2-0)

ريال سوسييداد - ريال مدريد (0-0).

المصدر: RT