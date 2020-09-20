مورينيو وسون يصبان جام غضبهما على ساوثهامبتون

ألحق فريق توتنهام هزيمة ساحقة بمضيفه ساوثهامبتون (5-2) في عقر داره، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتألق المهاجم الكوري الجنوبي، هيونغ مين سون، بتوقيعه على رباعية "سوبر هاتريك" في الدقائق (45، 47، 64 و73)، بينما تكفل زميله المهاجم، هاري كين، بتسجيل الهدف الخامس، في الدقيقة 82.

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أما ثنائية ساوثهامبتون فقد حملت توقيع المهاجم داني إنجز في الدقيقتين (32، و89 من ضربة جزاء).

واستعاد توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي، جوزيه مورينيو، بذلك توازنه بعد هزيمته في عقر داره أمام إيفرتون (0-1) في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد "للبريمير ليغ".

بينما مني ساوثهامبتون بالهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الممتاز.

المصدر: RT