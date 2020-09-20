عطل في طائرة ريال مدريد يؤخر رحلة الملكي لمواجهة ريال سوسييداد

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن تعطل مفاجئ في محرك طائرة نادي ريال مدريد التي كانت ستقل اليوم الأحد، بعثة الفريق لخوض مباراة ريال سوسييداد في الجولة الثانية من بطولة "الليغا".

وذكرت إذاعة "كادينا سير"، أن الطائرة التي كان من المفترض أن تنقل بعثة ريال مدريد، واجهت مشاكل تقنية، وسيضطر الفريق بالتالي إلى تغيير الطائرة وتغيير الوجهة إلى مدينة فيتوريا الباسكية.

🚨 Avería en el avión del Real Madrid. Se retrasa la salida hacia San Sebastián para su debut en la Liga pic.twitter.com/pNkf3Lruju — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 20, 2020

🚨🚨Última hora: El avión del Real Madrid sufre una avería y deja tirado al club https://t.co/mEE9IwkjW1 — MARCA (@marca) September 20, 2020

ويفتتح ريال مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني، مشواره في "الليغا" هذا الموسم، بمواجهة ريال سوسييداد مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية، علما بأن الفريق الملكي لم يخض مباراته في المرحلة الأولى لحصوله على راحة إضافية بعد مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات