بيرلو يحسم الجدل حول صفقة سواريز

صرح أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، أندريا بيرلو، بأنه من غير المرجح ضم الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، هذا الصيف.

وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي الأول هذا الموسم، استعدادا لمواجهة سامبدوريا غدا الأحد: "دجيكو؟ ننتظر ضم مهاجم صريح، لكن هناك طريق طويل لنقطعه في سوق الانتقالات، لسنا في عجلة من أمرنا".

وعن ضم سواريز قال: "الأمر يستغرق وقتا طويلا لكي يحصل على جواز سفر إيطالي، لذا فمن غير المرجح أن يكون سواريز مهاجم يوفنتوس".

وقالت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت"، إن كلمات بيرلو جاءت في نفس اليوم، الذي اتصل فيه فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، بسواريز، لإخباره بإلغاء الصفقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن سواريز وافق على الشروط الشخصية مع يوفنتوس، لكن تركيز "البيانكونيري" ينصب حاليا على ضم البوسني إيدين دجيكو مهاجم برشلونة.

المصدر: وكالات