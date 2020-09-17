برشلونة يؤكد استلامه توقيعات سحب الثقة من بارتوميو.. والبدء بالإجراءات القانونية

أعلن نادي برشلونة مساء يوم الخميس عن تسلمه أصوات عملية سحب الثقة من المجلس الحالي للفريق بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو، مشيرا إلى ضرورة التحقق من صحة هذه التوقيعات.

ونشر النادي الكتالوني بيانا رسميا، جاء فيه:

- سلم هذا المساء، العضو جوردي فاري، المروج لحملة التصويت لسحب الثقة من الإدارة الحالية لبرشلونة، توقيعات أعضاء النادي لدعم طلبهم في مكاتب خدمة مشجعي البارسا.

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- وبمجرد إجراء العدد لهذه الأصوات، أصبح الإجمالي 20.687 صوتا، وفي انتظار التحقق منها وفقا للمادة 55.4 من قوانين النادي.

- وتتم عملية إجراءات التصويت لحجب الثقة عن بارتوميو بموجب المادة 55 من قوانين النادي الكتالوني.

المادة 55.1: في هذه الحالة، يؤثر جميع تصويت سحب الثقة على أعضاء مجلس الإدارة الحالي.

- المادة 55.2: عدد التوقيعات الصحيحة تتجاوز 15% من نسبة الأعضاء الذين لديهم حق التصويت، وبرقم 16.520 توقيعا.

- المادة 55.3: يتم تسلم هذه التوقيعات خلال فترة 14 يوم عمل، تبدأ من اليوم التالي لعمل التصويت فيه.

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- المادة 55.4: بداية من الآن ولمدة 10 أيام، يتم تشكيل مجلس للتحقق من التصويتات، مكونة من عضوين من أعضاء المجلس الحالي، وأول عضوين وقعا على سحب الثقة، ومفوض من الاتحاد الكتالوني لكرة القدم.

وخلال هذه الفترة، يجب التحقق من صحة التوقيعات، وأنها تفي جميع المتطلبات، تحديدا التي تمتلك الدعم العددي الكافي لأعضاء النادي، ويمكن لهذه اللجنة إلغاء صحة التوقيعات غير المعتمدة وطلب استفسارات اللازمة للتأكد من صحتها.

وإذا تم استيفاء جميع هذه المتطلبات، يجب الإعلان عن قبول طلب الحملة، وسيطلب من مجلس إدارة برشلونة الدعوة للتصويت، الذي يجب عقده في غضون فترة لا تقل عن أول أيام عمل، ولا تتجاوز 20 يوما.

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وفي حالة عدم استيفاء المتطلبات، سيتم رفض التصويت على سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالية.

المصدر: وكالات